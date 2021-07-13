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УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020

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УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020
УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020
#Євро-2020, #Італія, #Англія

Джерело - УЄФА.

До символічної збірної Євро-2020 увійшли  п'ять футболістів зі збірної Італії.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Підсумкового чемпіона - команду Італії - в збірній представляють п'ять гравців, серед яких і кращий футболіст турніру за версією УЄФА Джанлуїджі Доннарумма.

Символічна збірна Євро-2020:

Доннарумма (Італія) - Вокер, Магвайр (обидва - Англія), Бонуччі, Спінаццола (обидва - Італія) - Гойб'єрг (Данія), Жоржиньо (Італія), Педрі (Іспанія) - К'єза (Італія), Лукаку (Бельгія), Стерлінг ( Англія)

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 збірна Італії обіграла Англію в серії післяматчевих пенальті. 

Раніше, стало відомо скільки збірна Італії заробила за перемогу на Євро-2020.

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