УЄФА назвав символічну збірну Євро-2020

Джерело - УЄФА.
До символічної збірної Євро-2020 увійшли п'ять футболістів зі збірної Італії.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Підсумкового чемпіона - команду Італії - в збірній представляють п'ять гравців, серед яких і кращий футболіст турніру за версією УЄФА Джанлуїджі Доннарумма.
Символічна збірна Євро-2020:
Доннарумма (Італія) - Вокер, Магвайр (обидва - Англія), Бонуччі, Спінаццола (обидва - Італія) - Гойб'єрг (Данія), Жоржиньо (Італія), Педрі (Іспанія) - К'єза (Італія), Лукаку (Бельгія), Стерлінг ( Англія)
Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 збірна Італії обіграла Англію в серії післяматчевих пенальті.
Раніше, стало відомо скільки збірна Італії заробила за перемогу на Євро-2020.