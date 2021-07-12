Стало відомо скільки збірна Італії заробила за перемогу на Євро-2020

11 липня відбувся матч Італія – Англія у межах фіналу Євро-2020. Тріумф здобули підопічні Манчіні у серії пенальті 3:2.
Тож стало відомо, який грошовий приз отримають гравці збірної Італії за свої зусилля на Євро-2020.
Скільки заробила Італія на Євро-2020:
гарантовані кошти за участь – €9,25 млн;
бонуси за досягнення на груповому етапі – €4,5 млн (1,5+1,5+1,5);
вихід в 1/8 фіналу – €2 млн;
вихід в 1/4 фіналу – €3,25 млн;
вихід в 1/2 фіналу – €5 млн;
вихід в фінал – €7 млн;
перемога у фіналі – €3 млн.
Таким чином італійці, вигравши всі три гри на груповому етапі до титулу, заробили €34 млн на Євро-2020.
За даними УЄФА, це максимально можливий заробіток за весь турнір.
Водночас Англія, вигравши два матчі та зігравши внічию в одному з групових матчів, заробила €29,75 млн.