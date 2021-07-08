Арановський - про пенальті в ворота Данії: Арбітр прийняв правильне рішення

Відомий український арбітр ФІФА Євген Арановський підтримує дії арбітра у скандальному епізоді з падінням Рахіма Стерлінга в матчі 1/2 фіналу Євро-2020 Англія - ​​Данія.

Про це заявив сам Арановський.

Другий - це дії арбітра, його трактування і місце. Третій - робота VAR. Я сподіваюся переконати фанів, що арбітр прийняв правильне рішення, в якому він був упевнений.

"Цей епізод ділиться на три моменти. Перший, як уже багато пишуть, це другий м'яч, який був недалеко від ігрового епізоду.

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Зрозуміти арбітра може тільки арбітр. Гравці, фанати, тренери - вони не тримали свисток і не знають, що це таке насправді. Я не хочу нікого образити, і я в футболі можу помилятися, але я дізнаюся у тренерів, футболістів, намагаюся розвиватися, дізнаватися щось нове.

В арбітражі я понад 25 років, і постараюся на підставі цього пояснити, чому арбітр прийняв правильне рішення. Суддя - це холодна голова, він не фанат, не тренер, він не слід якогось духу.

Так, мені, як телеглядачеві, було прикро, що за рахунок 11-метрового, як багато хто вважає необов'язкового, Англія в фіналі. Але як арбітра я його абсолютно розумію. І мої симпатії теж були на боці Данії", - сказав Арановський.