Леоненко: Відразу видно, що Англію тягнуть

Телеексперт Віктор Леоненко приблизно знає яка команда виграє у фіналі Євро-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вже приблизно знаю, хто виграє. Судячи з того, що сьогодні поставили ось такий пенальті і більше всіх ігор зіграли вдома англійці, італійцям у фіналі треба бути на дві голови вищими.

Відразу видно, що Англію тягнуть. Головне, щоб не було скандалу. Може вже буде три м'ячі на полі. Італія буде грати від оборони. Я ставлю на італійців", - сказав Леоненко.