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Євро-2020. Англія - Данія: історія протистоянь

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Євро-2020. Англія - Данія: історія протистоянь
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірні Англії та Данії зіграють у півфіналі Євро-2020.

Історія зустрічей цих команд налічує вже більше 70 років. Чемпіон підготував для вас найцікавіші факти з протистоянь "трьох левів" та "червоної гвардії".

  Актуально: Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку

Суперники провели 21 офіційну зустріч. Данці виграли лише чотири рази проти 12 перемог у Англії.

Зате в останньому матчі скандинави виявилися сильнішими. 14 жовтня 2020 року вони обіграли господарів на Вемблі з рахунком 1:0 в Лізі націй. Матч-відповідь відбувся на стадіоні Паркен в Копенгагені 8 вересня 2020 року і завершився з рахунком 0:0.

Це був другий матч Каспера Юльманна біля керма збірної Данії. Жовтнева перемога стала для збірної Данії третьою в Англії і другою на Вемблі.

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Єдина зустріч команд на Євро відбулася в 1992 році. Матч першого туру в Мальме завершився нульовою нічиєю. Англія не виграла жодного матчу (Н2 П1) і вилетіла. Данці посіли друге місце в групі, поступившись першим місцем господарям турніру шведам. Потім вони вибили в півфіналі чемпіонів Європи нідерландців по пенальті (5:4), а в фіналі обіграли Німеччину 2:0 і завоювали свій єдиний великий трофей.

Англія виграла єдину очну зустріч на чемпіонаті світу з рахунком 3:0 в 1/8 фіналу ЧС-2002. Нинішній тренер збірної Гарет Саутгейт залишився тоді в запасі.

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