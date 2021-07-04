Сабо: Збірна України - не ТОП-команда

Потрапляння збірної України до ТОП-8 Євро-2020 є добрим результатом.

Про це заявив колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Не очікував такого рахунку в матчі з Англією. Сподівався, що наші гравці відновилися після зустрічі зі шведами, але виявилося, що я був неправий. Видно було, що наші хлопці втомлені. Тренерському штабу треба було випустити більш свіжих гравців, є ж лава.

Англійці були сильнішими і свіжішими, нікуди від цього не дітися. 0:4 - це ще нормально, тому що четвертий м'яч був забитий лише на 63-й хвилині, але англійці зупинилися. Вони почали перекидати м'яч на своїй половині, а ми їм не заважали. Стали в центрі поля і дивилися, як Англія передає один одному м'яч на своїй половині. Гра вже була зроблена. Не треба впадати в ейфорію, мовляв, ми такі сильні. Ні. У нас є свої місця. Не треба багатьом говорити, що ось ми, ось ми. Ми - не ТОП-команда, нікуди ми від цього не дінемося. Те, що ми в ТОП-8 Євро - вже добре. Але вважайте, що нам пощастило з 3-м місцем з 3 очками. Потрібно оцінювати свої сили, а не думати про те, щоб ми обіграли Францію, Англію й інші команди.

Грою збірної України я не захоплений, ми програли 3 матчі. Мені сподобалася тільки зустріч з Нідерландами. А в другому таймі матчу з Північною Македонією ми вже трималися за рахунок 2:1 і відбивалися як могли. А потім програли Австрії, гра з нашого боку була слабкою і жахливою. А шведи самі винні, бо виклалися в матчі з поляками, щоб перемогти, хоча їм було досить і 2:2. А на нас у них не вистачило сил", - сказав Сабо.