Ярмоленко залишився у ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Вінгер збірної України Андрія Ярмоленко знаходиться на 5-у місці в рейтингу найкращих гравців Євро-2020.
Про це повідомляє УЄФА.
Також, до десятки входить український захисник Микола Матвієнко.
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Джерело - Чемпіон.
Вінгер збірної України Андрія Ярмоленко знаходиться на 5-у місці в рейтингу найкращих гравців Євро-2020.
Про це повідомляє УЄФА.
Також, до десятки входить український захисник Микола Матвієнко.