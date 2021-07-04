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Кличко підтримав збірну України після поразки від Англії на Євро-2020

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Поєдинок завершився з рахунком 0:4
Кличко підтримав збірну України після поразки від Англії на Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.

Легендарний український боксер Віталій Кличко підтримав збірну України.

"Хочу висловити підтримку нашим футболістам! Гра з однією із найсильніших збірних не тільки Європи, а й світу, була для українців, справді, випробуванням. Збірна України, що вперше вийшла в чвертьфінал Євро, показала силу духу і волю до перемоги. І показала потенціал команди", - заявив Кличко.

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"Шлях до великих звершень неможливий без поразок і розчарувань. Вони дають досвід, гартують волю і налаштовують на вдосконалення майстерності. Головне - не те, упав ти чи ні. Головне - чи зміг ти потім підійнятися і гідно йти далі. До перемоги! Слава Україні! Героям слава!", - написав легендарний спортсмен.

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