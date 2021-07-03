Зеленський поспілкувався зі збірною України перед матчем з Англією

Джерело - Чемпіон.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з гравцями збірної по відеозв'язку перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.
Про це заявив сам Зеленський.
"Поговорив зі збірною напередодні матчу з Англією. Це вже стало приємною традицією. Вірю, що ще не раз зможу підтримати футболістів перед грою від імені всіх українців.
Хлопці, тільки вперед. Сьогодні з вами на полі вся Україна", - зазначив Зеленський.
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Матч Україна - Англія відбудеться в суботу в Римі. Початок о 22:00 за Києвом.
Раніше, Магвайр назвав головну зірку збірної України.