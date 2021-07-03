Зеленський поспілкувався зі збірною України перед матчем з Англією

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з гравцями збірної по відеозв'язку перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії.

Про це заявив сам Зеленський.

"Поговорив зі збірною напередодні матчу з Англією. Це вже стало приємною традицією. Вірю, що ще не раз зможу підтримати футболістів перед грою від імені всіх українців.

Хлопці, тільки вперед. Сьогодні з вами на полі вся Україна", - зазначив Зеленський.