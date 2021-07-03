 У Великій Британії телеведуча порівняла футболку збірної України з брудною плямою | Євро-2020 | Champion.com.ua
Італія переграла Бельгію на шляху до півфіналу Євро-2020
Вчора 23:56 1200
У Великій Британії телеведуча порівняла футболку збірної України з брудною плямою
Сьогодні 08:08 1960
Євро-2020. Італія переграла Бельгію, Іспанія по пенальті пройшла Швейцарію та інші новини
Сьогодні 08:00 730
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 00:00 16925
Євро-2020. Бельгія - Італія 1:2. Як це було
Вчора 23:56 6381 1
Іспанія у серії пенальті обіграла Швейцарію та вийшла у півфінал Євро-2020
Вчора 21:43 1519
Шевченко вказав на стан Ярмоленка та Зубкова
Вчора 19:41 2764
Суркіс спростував космічну компенсацію Динамо за травму Бєсєдіна
Вчора 18:40 2157
Євро-2020. Україна - Англія: цифри та факти
Вчора 17:00 1351
УПЛ назвала найкращого гравця, тренера та арбітра сезону
Вчора 14:22 1272
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії
Від Шевченка до Ярмоленка, від Швеції до Англії Андрій Твердохліб
Вчора 13:56 2218 1
Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому
Зінченко вийде на поле проти свого друга, кар'єру якого ледь не завершив Коноплянка 8 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 13:41 4210
Маліновський дав інтерв'ю українською мовою
Маліновський дав інтерв'ю українською мовою Андрій Твердохліб
Вчора 13:15 29061 4
Єднання з фанатами: як збірна України позичила в ісландців фірмовий клич
Єднання з фанатами: як збірна України позичила в ісландців фірмовий клич Стас Лысак
Вчора 12:00 2149
Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки
Рашфорд: Зірка Манчестер Юнайтед та герой Англії у 23 роки Стас Лысак
Вчора 10:00 405
Євро-2020. Англії вистачить потужності, щоб відправити Україну додому
Євро-2020. Англії вистачить потужності, щоб відправити Україну додому Стас Лысак
Вчора 09:00 897
Польські коментатори збожеволіли від переможного голу Довбика
Польські коментатори збожеволіли від переможного голу Довбика Андрій Твердохліб
01.07.2021 23:56 53187
Вибратися з дна: як збірна України виступала на Євро-2020
Вибратися з дна: як збірна України виступала на Євро-2020 Стас Лысак
01.07.2021 23:49 707
Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України
Роман Бебех стримав обіцянку та пофарбував волосся після перемоги збірної України Андрій Твердохліб
01.07.2021 22:36 1012 1
Дякуємо! Уболівальники овацією зустріли збірну України в Римі
Дякуємо! Уболівальники овацією зустріли збірну України в Римі Андрій Твердохліб
01.07.2021 22:12 1132
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи
Дівчина дня. Дружина Артема Довбика надихає його на голи Андрій Твердохліб
01.07.2021 13:53 3874 2
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією
Слава Україні! Як сини Андрія Шевченка вболівали за збірну України в грі зі Швецією Андрій Твердохліб
01.07.2021 12:33 4171
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою
Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою Valeriy Ruchka
30.06.2021 22:08 920
Білий африканець став героєм України на Євро-2020
Білий африканець став героєм України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
30.06.2021 21:04 3901
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам?
Legalbet составил рейтинг надёжных букмекерских контор Казахстана. Зачем он нужен игрокам? Дима Копий
30.06.2021 15:54 295
Прямі трансляції
Навколо спорту

У Великій Британії телеведуча порівняла футболку збірної України з брудною плямою

Сьогодні 08:08 1960 0
Назріває міжнародний скандал: репліка була зроблена в присутності посла
У Великій Британії телеведуча порівняла футболку збірної України з брудною плямою
#Україна, #Англія

Джерело - sport.ua.

Телеведуча британської програми Good Morning Britain (GMB) Кейт Гарравей відпустила дивний коментар з приводу ігрової форми збірної України, порівнявши її з брудною плямою.

Про це повідомляє Daily Star.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко був запрошений на шоу, щоб обговорити майбутній матч Англії і України. В його присутності ведуча сказала:

"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи".

Колюча репліка прозвучала після того, як Вадим Пристайко сказав ведучим, що українці дуже схвильовані, тому що національна збірна України вперше піднялися на таку висоту, як чвертьфінал Євро-2020.

Британці здивовані подібним висловлюванням Кейт та пишуть у Твіттері: "Чи можете ви уявити собі шум, якби нашому послу сказали, що його країна виглядає як пляма на футболці?"

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна - Англія відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі.

Раніше, Магвайр назвав головну зірку збірної України.

Коментарі ()