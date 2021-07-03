Назріває міжнародний скандал: репліка була зроблена в присутності посла

Телеведуча британської програми Good Morning Britain (GMB) Кейт Гарравей відпустила дивний коментар з приводу ігрової форми збірної України, порівнявши її з брудною плямою.

Про це повідомляє Daily Star.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко був запрошений на шоу, щоб обговорити майбутній матч Англії і України. В його присутності ведуча сказала:

"Не знаю, чи добре ви бачите, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона ще не дуже брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я, ну схоже ж трохи".

Колюча репліка прозвучала після того, як Вадим Пристайко сказав ведучим, що українці дуже схвильовані, тому що національна збірна України вперше піднялися на таку висоту, як чвертьфінал Євро-2020.

Британці здивовані подібним висловлюванням Кейт та пишуть у Твіттері: "Чи можете ви уявити собі шум, якби нашому послу сказали, що його країна виглядає як пляма на футболці?"

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна - Англія відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі.

Раніше, Магвайр назвав головну зірку збірної України.