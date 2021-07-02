Зінченко: Кожен гравець збірної України має провести найкращий матч у своєму житті

Півзахисник національної команди України Олександр Зінченко оцінив матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії.

Про це розповів сам футболіст.

"Будь-який футболіст, який перебуває на такій стадії турніру, пройшов великий шлях у своїй кар’єрі. Коли я виходитиму завтра на поле, у мене перед очима буде шлях, який пройшов я. Я буду відчувати велику відповідальність, як і кожен гравець, який представляє свою країну. Для мене велика честь та гордість носити футболку збірної України.

Цифри говорять самі за себе. Англія ще не пропускала на цьому турнірі. Англійці практично ідеально грають в обороні, утім, ідеальних команд не існує, у всіх є слабкі місця.

Тренерський штаб пояснить нам, як треба протидіяти цим футболістам, щоб пройти до наступної стадії, кожен гравець нашої команди має провести найкращий матч у своєму житті", - відзначив Зінченко.