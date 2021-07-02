У складі збірної Англії в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Німеччиною 3-4 досить сильні гравці сиділи в запасі.

Про це заявив колишній наставник збірної України Леонід Буряк.

"На Україну чекає непроста гра з Англією. Якщо говорити про склад англійців, то в матчі з Німеччиною 3-4 досить сильні гравці сиділи в запасі. Але їх не поставили до складу тільки з тієї причини, що вони дуже погано обороняються. Але на атаку ці футболісти грають дуже сильно. Зараз в Європі немає збірних, які Україна не може обіграти. Україна буде з усіма грати за рахунок організації та кондицій.

Наші футболісти були трохи підсіли після Австрії. Але час минув, і вони відновилися, розвантажилися. Я думаю, до матчу з англійцями українська команда повинна підійти в хорошому стані. Але з Англією буде дуже складно грати. Це дуже сильна команда. Це не Швеція, не Австрія. Зінченко ж сказав, що запас Англії коштує стільки, скільки вся збірна України", - сказав Буряк.