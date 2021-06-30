 Євро-2020. Швеція - Україна: рекорди та факти | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Швеція - Україна: рекорди та факти

Вчора 22:42 603 0
Євро-2020. Швеція - Україна: рекорди та факти
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України мінімально переграла команду Швеції у рамках 1/8 фіналу Євро-2020.

Найцікавіші факти та цифри матчу Швеція - Україна

Збірна України вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.

Пізніше Артема Довбика (120 хвилина 37 секунда) на чемпіонатах Європи забивав тільки Семіх Шентюрк на Євро 2008 (121 хвилина 01 секунда). І це найпізніший переможний гол на ЧЄ, попередній рекорд встановив Мішель Платіні на Євро 1984 (118 хвилина 53 секунда).

Матч Швеція - Україна - це четвертий матч Євро-2020 у фіналі 16-и, який відбувався в додатковий час (також Італія - Австрія, Хорватія - Іспанія та Франція - Швейцарія), що є рекордним показником за всю історію проведення плей-оф Євро, обігнавши три матчі, які відбулися в чвертьфіналі 2008 року.

Олександр Зінченко став п'ятим гравцем Манчестер Сіті, який забив на Євро-2020 (також Де Брейне, Стерлінг, Лапорта, Торрес) - тільки у Аталанти було стільки ж різних гравців, які забивали на турнірі, що є повторенням рекорду.

Олександр Зінченко зробив більше перехоплень (4), ніж будь-який інший гравець збірної України у матчі з Швецією. Він також взяв безпосередню участь в обох голах України.

Андрій Ярмоленко забив (два) або асистував (три) у п'яти із семи голів збірної України на чемпіонатах Європи. П'ять гольових дій - це рівний показник з Андрієм Шевченком (4 голи та 1 асист) на великих турнірах (ЧС/Євро).

Гра Андрія Ярмоленка в цифрах: найбільша кількість створених моментів (3), найбільше зароблених фолів (3), найбільша кількість вдалих спроб дриблінгу (1) і асист для першого гола.

Гра Миколи Матвієнка в цифрах: 100% виграних повітряних дуелей, 100% успішних перехоплень, 90% точності паса, 128 дотиків до м'яча (більше всіх), 111 пасів (більше всіх), 14 дальніх передач (більше всіх), 7 відборів (більше всіх), 3 підбриання, 1 перехоплення, жодного разу не був пройдений на дриблінгу.

Маркус Даніельсон став четвертим гравцем, який отримав червону картку в додатковий час на Євро, і першим з 2000-го року.

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