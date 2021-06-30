Ярмоленко підтримав Бєсєдіна

Андрій Ярмоленко прокоментував травму Артема Бєсєдіна

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко підтримав нападника Артема Бєсєдіна після важкої травми, отриманої в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції.

Про це розповів сам футболіст.

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"Хочу висловити слова підтримки Артему Бєсєдіну. Вчора ми разом зробили все заради перемоги. Але на жаль наступний матч буде для нас по різні сторони поля. Повертайся скоріше. Ми - одна збірна!", - розповів Ярмоленко.