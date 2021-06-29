Гравці збірної Швейцарії сказали один одному, що у них маленька країна, але багато досвіду і високий рівень гри.

Про це заявив воротар швейцарців Ян Зоммер.

"Ось це матч! Який же футбольний вечір... Це був наш шанс нарешті пройти далі 1/8 фіналу, адже перш нам цього ніколи не вдавалося. Неймовірно, ми грали від душі і з характером. Це просто приголомшливо.

Не реалізувавши перший пенальті, ми потрапили в дуже складну ситуацію. Дуже пишаюся командою, що зуміла відігратися. Ми вірили до останнього. Ще до початку ми говорили про те, що відбувається в грі не важливо, незалежно від того, програємо ми в цей момент або все складається добре. Ми граємо до кінця. Ми ніколи не здаємося. Завжди можливо всяке. Ми в це віримо. Ми сказали один одному, що у нас маленька країна, але багато досвіду і високий рівень гри. Сьогодні ми це довели", - сказав Зоммер.