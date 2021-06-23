Зеленський привітав збірну України з виходом до плей-оф Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна України кваліфікувалася до 1/8 фіналу Євро-2020.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю подію.
У наступній стадії підопічні Андрія Шевченка швидше за все зустрінуться зі збірною Швеції.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна України кваліфікувалася до 1/8 фіналу Євро-2020.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю подію.
У наступній стадії підопічні Андрія Шевченка швидше за все зустрінуться зі збірною Швеції.