Рикун розкритикував лідерів збірної України

Джерело - zbirna.com.
Експівзахисник збірної України Олександр Рикун оцінив виступ гравців національної команди на чемпіонаті Європи.
Про це розповів сам футболіст.
"На першу сходинку я б поставив Георгія Бущана, який хоч і пропустив п'ять м'ячів – дуже багато разів рятував команду.
А друге і третє місця розділив би між Андрієм Ярмоленком і Романом Яремчуком, нашими головними бомбардирами.
Не можу не сказати і про розчарування. Це Олександр Зінченко і Руслан Маліновський. Одні з головних надій команди, можна сказати, лідери, не мають права так грати. Маю велику надію, що у наступному матчі ці хлопці реабілітуються і доведуть, що не дарма виступають в англійській Прем'єр-лізі і італійській Серії А", – сказав Рикун.
Поєдинок Україна - Швеція відбудеться 29 червня. Початок о 22:00 за Києвом.