Рикун розкритикував лідерів збірної України

Експівзахисник збірної України Олександр Рикун оцінив виступ гравців національної команди на чемпіонаті Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"На першу сходинку я б поставив Георгія Бущана, який хоч і пропустив п'ять м'ячів – дуже багато разів рятував команду.

А друге і третє місця розділив би між Андрієм Ярмоленком і Романом Яремчуком, нашими головними бомбардирами.

Не можу не сказати і про розчарування. Це Олександр Зінченко і Руслан Маліновський. Одні з головних надій команди, можна сказати, лідери, не мають права так грати. Маю велику надію, що у наступному матчі ці хлопці реабілітуються і доведуть, що не дарма виступають в англійській Прем'єр-лізі і італійській Серії А", – сказав Рикун.