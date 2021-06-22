Чехія - Англія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 червня, відбудеться матч третьому туру групи В чемпіонату Європи з футболу Чехія - Англія.
Матч розпочнеться о 22:00.
Стали відомі стартові склади команд:
Чехія: Вацлік, Боржіл, Голеш, Даріда, Калас, Масопуст, Цоуфал, Челустка, Шик, Янкто, Соучек
Запасні: Коубек, Мандоус, Барак, Брабец, Видра, Гложек, Кадержабек, Крал, Крменчик, Матею, Пекгарт, Шевчик
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Англія: Пікфорд, Вокер, Гріліш, Кейн, Магвайр, Райс, Сака, Стерлінг, Соунс, Філліпс, Шоу
Запасні: Джонстон, Ремсдейл, Беллінгем, Вайт, Джеймс, Калвер-Льюїн, Коуді, Мінгс, Рашфорд, Санчо, Тріпп’єр, Гендерсон