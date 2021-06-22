Луческу назвав причину поразки збірної України від Австрії на Євро-2020

Гравці збірної України вийшли на матч з Австрією з впевненістю, що без проблем здобудуть нічию, яка гарантувала їм вихід до 1/8 фіналу Євро-2020.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Насамперед мені не сподобався результат. У мене склалося враження, що команда вийшла на поле впевненою, що може без проблем звести матч внічию. Гравці були занадто розслаблені і несерйозні при володінні м'ячем, чим скористалися австрійці, які були більш агресивними, більш прямолінійними у всьому, що робили. Вони заслужили перемогу", - сказав Луческу.