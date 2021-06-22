Миколенко - найкращий гравець збірної України в матчі з Австрією за даними InStat

Джерело - InStat.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко став найкращим гравцем у складі команди у матчі Євро-2020 проти Австрії(0:1).

Про це повідомляє InStat.

Він набрав 319 балів. До трійки найкращих також увійшли Олександр Караваєв (299) і Микола Шапаренко (289).

Найгіршим став нападник Гента Роман Яремчук з 215 балами.

Оцінки збірної України за матч з Австрією.

Бущан (272) - Миколенко (319), Матвієнко (285), Забарний (270), Караваєв (299) - Сидорчук (251), Зінченко (222), Шапаренко (289) - Маліновський (244), Ярмоленко (257) - Яремчук (215), Циганков (225), Марлос (237), Бесєдін (без оцінки).