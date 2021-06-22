Шевченко: З таким рівнем гри – у плей-оф нам робити нічого

Головний тренер збірної України оцінив поразку від збірної Австрії у третьому колі групового етапу Євро-2020.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Нам було важко грати фізично, ми не встигали, програвали єдиноборства, часто помилялися. У другому таймі були спроби щось змінити, ми намагалися боротися. Але це не той рівень футболу, який ми хочемо демонструвати. Розчарування є, із таким рівнем, як у першому таймі, нам у плей-оф не було б чого робити.

Але два поєдинки ми провели на хорошому рівні. Сьогодні — так, зіграли поганий матч", - відзначив Шевченко.