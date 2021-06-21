Зінченко назвав найнебезпечнішого гравця збірної Австрії

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко чекає від команди покращення рівня гри у матчі проти Австрії.

Про це розповів сам футболіст.

"Думаю, в атаці і обороні нам є куди прагнути і в чому додавати. Ми забиваємо практично все, що створюємо. Потрібно більше створювати небезпеки біля чужих воріт і додати надійності в обороні.

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Австрія – дуже збалансована команда. Практично всі футболісти грають в Бундеслізі – дуже багато хороших, топових, в кожній лінії є свій лідер. Варто відзначити Давіда Алабу, який намагається вести гру. Йому треба приділити особливу увагу", – сказав Зінченко в ефірі програми Великий футбол.