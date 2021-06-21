Що потрібно Україні для виходу в плей-оф

Джерело - Чемпiон.

Збірна України виграла матч 2-го туру Євро-2020 у команди Північної Македонії (2:1). В іншому матчі групи Нідерланди в Амстердамі впевнено обіграли Австрію (2:0).

Отже, Нідерланди достроково виграли групу, Україна наразі займає 2-ге місце за рахунок більшої кількості забитих м'ячів, ніж у Австрії, а Північна Македонія втратила всі шанси продовжити боротьбу.

Нагадаємо, що до плей-оф виходять переможці груп, другі місця, а також 4 з 6 команд, які займуть 3-тю позицію.

Тож у 3-му турі команду Андрія Шевченка влаштує навіть нічия в матчі проти Австрії.

Варто зазначити, що 2-ге місце групи потрапить до 1/8 фіналу на переможця групи A, яким з великою ймовірністю стане Італія.