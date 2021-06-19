Півзахисник збірної Австрії може завершити свої виступи на чемпіонаті Європи

Джерело - oefb.

Півзахисник збірної Австрії Валентино Лазаро вибув до кінця чемпіонату Європи через м'язову травму стегна.

Про це повідомляє Оefb.

Україна - Австрія: онлайн-трансляція

Таким чином, футболіст менхенгладбаської Боруссії не зіграє проти України в понеділок, 21 червня.

У двох стартових турах Євро-2020 Лазаро зіграв 20 хвилин матчу з Нідерландами (0:2) і не відрізнявся результативними діями.

Після двох турів Австрія, як і Україна, має три очки, поступаючись команді Андрія Шевченка друге місце групи С за додатковими показниками.