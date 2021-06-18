Ярмоленко: Прошу журналістів не придумувати історії про конфлікти

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відреагував на чутки про конфлікт з Марлосом.

Про це розповів сам футболіст.

"У чому особливість цієї збірної? Кожна збірна була по-своєму сильною. У кожної збірної були хороші виконавці. Я не можу сказати, що ця збірна сильніша тих, які були 5 або 10 років тому.

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Неправильно так говорити. Зараз у нас хороше покоління футболістів, багато молодих і талановитих гравців, які чогось вчаться.

Прошу журналістів не придумувати історії про конфлікти. У нас все добре. Підтримуємо один одного, - сказав Ярмоленко.