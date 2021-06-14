Франков: Ярмоленко висловив претензії Марлосу

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у перерві матчу з Нідерландами дорікнув Марлосу за його дії на полі.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

"Чи був конфлікт між Марлосом і Ярмоленко в роздягальні матчу з Нідерландами. Ярмоленко висловив обґрунтовані претензії Марлос.

У перерві або після матчу?Подробиць не знаю.

Претензії до гри в обороні? Взагалі до його дій на полі, зокрема, до хаотичних переміщень і невидержіваніям позиції, - сказав Франков.