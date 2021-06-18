У першому таймі матчу з Північною Македонією (2:1) на Євро-2020 гравці збірної України дуже добре зіграли.

Про це заявив захисник української команди Віталій Миколенко.

"Після матчу з Нідерландами розраховували на очки. Переживання були особисто у мене.

Перший тайм дуже здорово зіграли. У другому - розпочався мандраж.

Чи на установці обмовлялося, хто буде бити пенальті? На установці давно домовлялися, хто б'є пенальті - хлопці, штатні пенальтісти, самі вирішують. Не розумію питання про підтримку - для мене це незрозуміло, це такий же ігровий епізод, коли люди не забивають або припускаються помилки в обороні. Так, не забив, але ми перемогли. Вся команда перемагає і вся - помиляється. Звичайно, це негативний момент - футболіст його переживає. Ми - не роботи. Думаю, він радий перемозі, що все позитивно закінчилося", - зазначив Миколенко.