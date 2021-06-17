У Росії хочуть заборонити українським уболівальникам відвідувати матчі Євро-2020 через Путіна

Сищев закликав жорстко відреагувати на образу президента Росії Володимира Путіна українськими фанатами на матчі Євро-2020 в Бухаресті Україна - Північна Македонія

Джерело - Чемпіон.

У російській Думі вимагають покарати українських уболівальників за пісню Путін х#йло на матчі Євро-2020 Україна – Північна Македонія.

Про це розповів член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев.

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю", - сказав Свищев.

Нагадаємо, збірна України обіграла Північну Македонію на Євро-2020.