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Ярмоленко пояснив нервозність збірної України

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Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Північною Македонією
Ярмоленко пояснив нервозність збірної України
#Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України залишила багато сил у матчі проти Північної Македонії на Євро-2020.

Про це розповів капітан національної команди Андрій Ярмоленко в ефірі Футбол 1.

"Почуття гордості переповнює мене. Радий за команду, наших уболівальників. Важка гра, важкий суперник. Я дуже радий. Вітаю всіх з перемогою. Тепер потрібно кілька днів на відновлення і рухаємося далі.

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Нервозність у другому таймі після пропущеного м'яча? Перший тайм виграли 2:0, але знали, що після перерви команда суперника буде бігти вперед, буде атакувати. Їм втрачати нічого, ми це прекрасно знали. Дуже важка гра. На чемпіонаті Європи, думаю, легких матчів не буває. Залишили дуже багато сил.

Вважаю, Караваєв – молодець. Зробив хороший пас, після якого залишалося тільки забити. Слава богу, що зміг це зробити. Зараз тільки позитивні емоції. Дуже радий, що нам вдалося взяти три очки", – відзначив Ярмоленко.

Раніше, Шевченко оцінив перемогу над Північною Македонією.

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