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Україна перервала неприємну серію на чемпіонатах Європи

Сьогодні 18:23 523 0
Збірна України здобула першу перемогу на Євро з 2012 року
Україна перервала неприємну серію на чемпіонатах Європи
#Україна, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після перемоги над Північною Македонією перервала неприємну серії на чемпіонатах Європи.

Україна втретє бере участь у фінальній стадії Євро. Попередні два рази були вкрай невдалими, адже у 2012 та 2016 роках "синьо-жовтим" не вдавалося вийти з групи. Особливо провальним став чемпіонат Європи у Франції.

До матчу зі збірною Північної Македонії в України тривала невдала серія на Євро, яка налічувала 6 поразок – остання  сталася 13 червня у матчі проти Нідерландів з рахунком 3:2.

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