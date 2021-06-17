Україна перервала неприємну серію на чемпіонатах Європи

Збірна України здобула першу перемогу на Євро з 2012 року

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після перемоги над Північною Македонією перервала неприємну серії на чемпіонатах Європи.

Україна втретє бере участь у фінальній стадії Євро. Попередні два рази були вкрай невдалими, адже у 2012 та 2016 роках "синьо-жовтим" не вдавалося вийти з групи. Особливо провальним став чемпіонат Європи у Франції.

До матчу зі збірною Північної Македонії в України тривала невдала серія на Євро, яка налічувала 6 поразок – остання сталася 13 червня у матчі проти Нідерландів з рахунком 3:2.