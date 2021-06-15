Угорщина - Португалія: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Збірна Португалії стартує на Євро-2020 виїзним поєдинком проти Угорщини.
Стартові склади:
Угорщина: Гулачі – Ботка, Орбан, Атілла Салай – Ловренчіч, Кляйнхайслер, Надь, Шефер, Фіола – Адам Салай, Шалай.
Запасні: Дібуш, Богдан, Ланг, Кечкеш, Него, Чері, Р. Варга, Шігер, Варга, Ніколіч, Шьон, Болла.
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Португалія: Патрісіу – Семеду, Діаш, Пепе, Геррейру – Бруну Фернандеш, Данілу Перрейра, Карвалью – Бернарду Сілва, Роналду, Жота.
Запасні: Лопеш, Руй Сілва, Фонте, Моутінью, Андре Сілва, Рафа Сілва, Ренату Санчеш, Невеш, Гонсалвеш, Феліш, Олівейра, Мендеш.
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.