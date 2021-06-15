У збірній України не було конфлікту між Андрієм Ярмоленком і Марлосом після матчу з Нідерландами.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Прочитав сьогодні уже навіть у німецькому Bild про конфлікт між Ярмоленком і Марлосом.

Учора говорив із різними людьми, наближеними до нашої збірної. Сьогодні розмовляв з Ярмолою. ВСІ!!! Всі в один голос твердять: ніякого конфлікту Ярмоленко-Марлос і близько не було!

Андрій каже, що вони з Марлосом взагалі навіть словом не перекинулись. І ніякого конфлікту, ніякої напруги в роздягальні збірної немає!!! Між жодним із футболістів!!! Атмосфера у команді - ТОП!.

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І я не розумію для чого розганяти фейкову історію про нашу команду нашим же медіа перед найважливішим матчем турніру? Чому нагнітати, щось із чогось висмоктуючи???

Якби це мало під собою бодай хоч трішки правди. Але ж це - абсолютний п***ьож!!! З такими "друзями" і ворогів не треба.Ми всі повинні зараз бути з командою, не заважати, не шкодити, підтримувати! А час для аналізу, висновків, критики настане пізніше - за фактом глобального результату!

Ми уже пройшли історію поразки 0:4 у стартовому матчі, після якої дісталися чвертьфіналу чемпіонату світу! Тому зараз - тільки спокій і тільки підтримка!

Слава Україні!!!", - відзначив Вацко.