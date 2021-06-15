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УЄФА може дискваліфікувати форварда збірної Австрії

Сьогодні 16:55 1161 0
Марко Арнаутович може отримати дискваліфікацію
УЄФА може дискваліфікувати форварда збірної Австрії
#Євро-2020, #Австрія

Джерело - espreso.tv.

УЄФА розпочав розслідування стосовно футболіста збірної Австрії Марко Арнаутовича, через расистські вигуки на адресу гравців з Північної Македонії під час матчу Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Актуально: Алаба намагався заткнути рот Арнаутовичу після забитого гола на Євро

Форвард вийшов на заміну в другому таймі, забив на 89-й хвилині та емоційно відсвяткував гол, вигукуючи щось партнерам по команді та суперникам.

Арнаутовича, який є сербом за походженням, звинуватили в образі за етнічною ознакою гравців збірної Північної Македонії, які мають албанське коріння - Егзона Бейтулаї та Езджяна Аліоскі. Пізніше футболіст вибачився за свою поведінку. 

Якщо провину Арнаутовича доведуть, йому загрожує дискваліфікація. 

Нагадаємо, Австрія переконливо обіграла Північну Македонію (3:1), а два голи в активі гравців, які з'явились на поле на заміну. Таким чином, австрійцям вдалось стати лідером групи C, через кращу різницю м'ячів, ніж у Нідерландів. Третє місце посідає Україна.

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