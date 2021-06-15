Селюк: Я ще до Євро казав, що у збірної України шансів вийти з групи більше, ніж у Росії

Збірна України гідно виглядала у матчі з Нідерландами (2:3) в рамках першого туру групового етапу чемпіонату Європи.

Про це заявив агент Дмитро Селюк.

"Я ще до початку чемпіонату говорив, що у збірної України шансів вийти з групи більше, ніж у Росії. І тепер, навіть після поразки, впевнений на 100 відсотків, що вийдуть. Проти Нідерландів збірна України виглядала дуже гідно, вже точно не як хлопчики для биття. Шкода, в черговий раз напартачив Зінченко. В останній офіційній грі за клуб у фіналі Ліги чемпіонів він поховав Манчестер Сіті, а в першому матчі чемпіонату Європи через його помилку програла вже збірна України. Але, звичайно, набагато простіше грати в команді Гвардіоли з великими футболістами, які завжди можуть підстрахувати, ніж в команді, де вже на тебе сподіваються, яку ти повинен вести.

Думаю, Шевченко помилився, випустивши Марлоса замість травмованого Зубкова на самому початку матчу. У другому таймі зробив зворотну заміну і випустив Шапаренка. Чому не відразу? Молодий, мотивований, біжить. А Марлос, зрозуміло, натуралізований бразилець, досвідчений, але вже ветеран. Напевно з цієї ж причини - вік - не викликають Ракицького з Зеніту. У збірної України прекрасна молодь, пару років виграли молодіжний чемпіонат світу, є з кого вибирати. На місці Ракицького грає Миколенко, йому 21 рік, в центрі захисту Шевченко не побоявся поставити Забарного, йому взагалі вісімнадцять", - сказав Селюк.