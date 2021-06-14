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Матвієнко назвав найважливіший матч України на Євро-2020

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Микола Матвієнко прокоментував наступний матч збірної України на Євро-2020
Матвієнко назвав найважливіший матч України на Євро-2020
#Матвієнко, #Євро-2020

Джерело - УАФ.

Матч проти Північної Македонії стане найважливішим для збірної України на чемпіонаті Європи.

Про це розповів захисник національної команди Микола Матвієнко.

"У матчі проти Північної Македонії потрібно обов'язково перемагати. Ми на кожну гру прагнемо виходити, щоб заробити три очки. Неважливо, яка це гра. Так сталося, що це одна з найважливіших наших ігор на даному етапі, в якій потрібно обов'язково перемогти.

Учора встигли трохи подивитися перший тайм матчу Північної Македонії з Австрією. Конкретних відеомоментів поки що не переглядали. Пандєв — досвідчений футболіст, пограв у хороших командах. Помітний його рівень, він добре чіпляється за м'яч. Природно, уже не такий швидкий через вік. Однак це не заважає йому показувати хорошу гру на такому турнірі", - відзначив Матвієнко.

Нагадаємо, збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020.

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