Роббен змінив команду: Вболівальники в захваті від голу Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів

Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у матчі Євро-2020 відзначився голом на 75-й хвилині.

Актуально: Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України

Це взяття воріт може стати найкращим за підсумками першого туру групового етапу Євро-2020.

Читайте також: Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань

Чемпіон зібрав для вас реакції зарубіжних вболівальників на неймовірний постріл капітана збірної України.

"У воротаря не було навіть шансу".

"Роббен змінив команду?"

"Найкращий гол наразі? Звісно. Відмінний удар! Я б поки не поспішав з висновками. Левандовский, Роналду, Грізманн і Мбаппе - це лише деякі гравці, здатні забивати диво-голи. Почекаємо і побачимо".

"Так, ніхто не зупинить це".

"Я знаю, що у нас ще багато попереду, але я хочу побачити ще один гол на подальшій частині турнірі, який зможе перевершити цей".

"Україна настільки недооцінена".

"Дикий".

"Приголомшливо".

"Цей гол > Англія".

Дивіться також: Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля.