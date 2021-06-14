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Роббен змінив команду: Вболівальники в захваті від голу Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів

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Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань
Роббен змінив команду: Вболівальники в захваті від голу Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у матчі Євро-2020 відзначився голом на 75-й хвилині

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Це взяття воріт може стати найкращим за підсумками першого туру групового етапу Євро-2020.

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Чемпіон зібрав для вас реакції зарубіжних вболівальників на неймовірний постріл капітана збірної України.

"У воротаря не було навіть шансу".

"Роббен змінив команду?"

"Найкращий гол наразі? Звісно. Відмінний удар! Я б поки не поспішав з висновками. Левандовский, Роналду, Грізманн і Мбаппе - це лише деякі гравці, здатні забивати диво-голи. Почекаємо і побачимо".

"Так, ніхто не зупинить це".

"Я знаю, що у нас ще багато попереду, але я хочу побачити ще один гол на подальшій частині турнірі, який зможе перевершити цей".

"Україна настільки недооцінена".

"Дикий".

"Приголомшливо".

"Цей гол > Англія".

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