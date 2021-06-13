Англія - Хорватія 1:0. Відеоогляд матчу Євро-2020

Джерело - Чемпiон.
Збірна Англії мінімально переграла Хорватію у першому раунді групового етапу Євро-2020.
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група D
1 тур, 13 червня
Англія - Хорватія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Стерлінг
|№
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Джерело - Чемпiон.
Збірна Англії мінімально переграла Хорватію у першому раунді групового етапу Євро-2020.
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група D
1 тур, 13 червня
Англія - Хорватія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Стерлінг