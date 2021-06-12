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Стала відома доля Саутгейта у збірній Англії

Сьогодні 17:09 201 0
Спеціаліст готуватиме команду до чемпіонату світу
Стала відома доля Саутгейта у збірній Англії
#Саутгейт

Джерело - isport.ua.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт продовжить працювати в команді незалежно від результатів на Євро-2020.

Про це повідомляє журналіст The Times Генрі Вінтер.

Футбольна асоціація Англії не має наміру розривати контракт з фахівцем.

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В організації вірять, що збірна Англії розвивається в правильному напрямку під керівництвом 50-річного фахівця. Відзначається, що асоціація розглядає ЧС-2022 як турнір, на якому потрібно буде націлюватися на перемогу.

На груповій стадії чемпіонату Європи Англія зіграє з Хорватією, Шотландією та Чехією.

Нагадаємо, Саутгейт працює зі збірною Англії з 2016 року. Під його керівництвом команда посіла 4-е місце на ЧС-2018.

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