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Шевченко визначився зі складом на матч з Нідерландами

Сьогодні 19:11 928 0
Фахівець відповів на запитання журналістів напередодні матчу
Шевченко визначився зі складом на матч з Нідерландами
#Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не хоче називати нині склад своєї команди на завтрашній матч Євро-2020 проти збірної Нідерландів.

Про це заявив сам фахівець.

"Збірна Нідерландів - сильна команда. Ми розуміємо всі складнощі, які будуть нас чекати. Але ми готові до цього. З повагою ставимося до суперника. У них багато хороших талановитих гравців.

Хто буде воротарем в завтрашньому матчі? Я вже практично визначився зі складом. На 99%. Але називати його не буду. Склад ви дізнаєтеся завтра перед грою. Більшої інформації на цей рахунок я давати не буду.

Який стан Циганкова? Він відчуває себе краще і буде тренуватися сьогодні в загальній групі. Ми будемо стежити за його тренуванням. Але скажу, що він весь час набирає", - зазначив Шевченко.

Раніше Де Бур повідомив про те, що Маттейс Де Лігт пропустить матч проти України.

Нагадаємо, вболівальники збірної Нідерланди вимагають від де Бура грати за схемою 4-3-3.

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