Шевченко визначився зі складом на матч з Нідерландами

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не хоче називати нині склад своєї команди на завтрашній матч Євро-2020 проти збірної Нідерландів.

Про це заявив сам фахівець.

"Збірна Нідерландів - сильна команда. Ми розуміємо всі складнощі, які будуть нас чекати. Але ми готові до цього. З повагою ставимося до суперника. У них багато хороших талановитих гравців.

Хто буде воротарем в завтрашньому матчі? Я вже практично визначився зі складом. На 99%. Але називати його не буду. Склад ви дізнаєтеся завтра перед грою. Більшої інформації на цей рахунок я давати не буду.

Який стан Циганкова? Він відчуває себе краще і буде тренуватися сьогодні в загальній групі. Ми будемо стежити за його тренуванням. Але скажу, що він весь час набирає", - зазначив Шевченко.