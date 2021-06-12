 Де Бур назвав тактичну схему, за якою Нідерланди гратимуть проти України | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Де Бур назвав тактичну схему, за якою Нідерланди гратимуть проти України

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Наставник збірної Нідерландів - про матч проти України
Де Бур назвав тактичну схему, за якою Нідерланди гратимуть проти України
#Нідерланди, #Україна

Джерело - nu.nl.

Головний тренер збірної Нідерландів Франк Де Бур у стартовому матчі Євро-2020 проти України (13 червня) буде використовувати тактичну схему 3-5-2.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми завжди намагаємося грати в домінуючий футбол і хочемо це робити при 3-5-2. Думаю, 5-3-2 звучить в поганому ключі. Я вважаю за краще говорити 3-5-2, бо ми хочемо контролювати гру, і тоді вінгбеки повинні розташовуватися високо. Таким чином ви граєте з 3 захисниками.

При заміні одного вінгбека ви переходите на 4-3-3. Ми почнемо матч проти України за схемою 3-5-2, а під час гри подивимося. Може, також почнемо в 4-3-3.

При побудові 5-3-2 у нас найкращі футболісти розташовуються на найкращих позиціях. Гравці, які грали на найвищому рівні в такий формації весь рік", - зазначив Франк Де Бур.

Раніше Де Бур повідомив про те, що Маттейс Де Лігт пропустить матч проти України.

Нагадаємо, вболівальники збірної Нідерланди вимагають від де Бура грати за схемою 4-3-3.

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