Головний тренер збірної Нідерландів Франк Де Бур у стартовому матчі Євро-2020 проти України (13 червня) буде використовувати тактичну схему 3-5-2.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми завжди намагаємося грати в домінуючий футбол і хочемо це робити при 3-5-2. Думаю, 5-3-2 звучить в поганому ключі. Я вважаю за краще говорити 3-5-2, бо ми хочемо контролювати гру, і тоді вінгбеки повинні розташовуватися високо. Таким чином ви граєте з 3 захисниками.

При заміні одного вінгбека ви переходите на 4-3-3. Ми почнемо матч проти України за схемою 3-5-2, а під час гри подивимося. Може, також почнемо в 4-3-3.

При побудові 5-3-2 у нас найкращі футболісти розташовуються на найкращих позиціях. Гравці, які грали на найвищому рівні в такий формації весь рік", - зазначив Франк Де Бур.