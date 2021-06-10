Джерело - Чемпіон.

Уже завтра, 11 червня, розпочнеться, 24-й за ліком, чемпіонат Європи, який вперше пройде одразу в 11 містах Європи. У матчі-відкритті зіграють Туреччина - Італія. Збірна України в стартовому поєдинку Євро зіграє в Амстердамі зі збірною Нідерландів.

Саме про шанси збірної України, фаворита першості ми зробили опитування в нашій редакції. Кожному журналісту було поставлено три питання:

1. Збірна України - очікування, ключові моменти, гравці (на Вашу думку), прогноз на виступ у групі та загалом.

Олександр Булава:

Для нашої збірної прийнятним результатом стане вихід із групи. Важливо не програти Нідерландам на старті чемпіонату та показати весь свій потенціал під час гри з Австрією. Надалі все залежить від суперника в плей-оф. Максимальний результат – чвертьфінал турніру.

Віктор Слюсаренко:

Збірна України із 2-3-го місця має вийти з групи. А от в 1/8 фіналу турніру буде складно. Тому збірна України зупиниться на цій стадії змагань. Так, у збірній України є лідери Руслан Маліновський та Олександр Зінченко, які вийшли нині на хороший рівень. Але на скільки в них вистачить сил після тривалого виснажливого сезону продемонструвати гідну гру. Також залежить від вибору тренерського штабу - гравці Шахтаря як у фізичному, так і психологічному плані, перебувають не у найкращих кондиціях.

Валерій Ручка:

Збірна України більш за все боротиметься за 2-3 місце в групі, оскільки команді Шевченка хоч і вдасться дати бій збірні Нідерландів та в те що українці виграють групу абсолютно не віриться. Більш того, контрольні матчі зовсім не порадували, тому навіть вихід з групи, як на мене, дуже примарний, але реальний.

Станіслав Лисак:

Збірна України - це команда загадка на цьому Євро. Наша команда може стати головною сенсацією та вийти десь до півфіналу турніру за хорошої сітки і так само можливий повний провал та не вихід з групи. Проте я думаю, що на чемпіонаті Європи буде щось посереднє. Вихід з другого місця до плей-оф та виліт у 1/8 від сильного суперника.

Андрій Твердохліб:

Ця збірна України, но мою думку, - найкраща в історії за підбіром виконавців і сбалансованістю складу, команда грає в сучасний футбол, але це не означає, що ми маємо всіх виносити на Євро. Очікування - оптимістично-стримані. Мене не полишає відчуття, що для нас було б краще якби Євро не було пересене через пандемію та було зіграно вчасно. Дуже багато буде залежати, як завжди, від нашої психології і чи зможуть повести за собою команду Руслан Маліновський і Олександр Зінченко. Абсолютно впенений, що ключовою фігурою збірної все ще є Андрій Ярмоленко. Схиляюся до того, що ключовою грою в групі стане матч проти Північної Македонії, незважаючи на результат першої гри з Нідерландами. Думаю, збірна України здивує всіх і посяде в групі перше місце. Тож на чвертьфінал ми можемо розраховувати.

2. Хто фаворит чемпіонату (може спрогнозуєте чемпіона) та чому? Хто з грандів може провалитися (причини)?

Олександр Булава:

Переможець – збірна Бельгії. Досвідчена команда з ТОП-виконавцями, яка з 2016 року працює з одним і тим же тренером (Роберто Марінесом). Легка група (Росія, Данія, Фінляндія) допоможе команді оптимально підійти до плей-оф, де бельгійці зможуть показати свій максимум.

Віктор Слюсаренко:

Переможцем турніру, на мою думку, стане команда з групи F (групи "смерті"). З групи можуть вийти всі фаворити - збірні Німеччини, Португалії та Франції. За підбором гравців на Євро-2020 перевагу віддаю збірній Франції.

Валерій Ручка:

Моїм фаворитом буде збірна Франції, та я більше розраховую побачити сенсацію. Збірна Бельгії, Хорватії чи Швеції можуть поборотися за континентальний трофей.

Станіслав Лисак:

Над переможцем турніру довелось думати найбільше. На це Євро їдуть неймовірні покоління французів та англійців. Збірна Бельгії та її золоте покоління, для якого це фактично останній шанс завоювати золото контенинтальної першості. Ці команди звісно претендують на перемогу, але моїм вибором все ж буде Італія. Італійці не програють аж з вересня 2018 року - 25 матчів поспіль і наразі Роберто Манчіні виступає саме тим тренером, який може привести команду до тріумфу.

Андрій Твердохліб:

Беззаперечним фаворитом чемпіонату є збірна Франції, що підтверджують і букмекери, але я маю сумніви в перемогі Гальських півнів. Ризикну поставити на перемогу збірної Англії. Суто інтуїтивно, зроблю припущення, що збірна Данії дійде, як мінімум, до півфіналу. Припускаю, що проваляться на турнірі хорвати. Також не очікую великих звершень від Іспанії та Португалії. До цього списку хочеться додати й німців, але Бундестім - вічний фаворит за будь-якого складу.

3. Чого очікуєте від чемпіонату Європи (несподівані тренерсьекі рішення, нових зірок, сенсаційного переможця тощо...)?

Олександр Булава:

Очікую яскравої гри від збірної Туреччини, яка може стати сюрпризом турніру.

Віктор Слюсаренко:

Хочеться бачити цікавий захоплюючий футбол з якомога більшою кількістю глядачів. Але цей турнір вже є неординарним (перенесення на рік). Але COVID-19 може вплинути на хід турніру. Наприклад у ході турніру якась збірна може втратити гравця через COVID-19. Хочеться відкриття нової молодої футбольної зірки, наприклад, як в останні роки заграв Ервінг Голанд.

Валерій Ручка:

Загалом від фінальної частини Євро-2020 очікую ефектних голів і сенсаційних результатів. Та головне, щоб не було спалахів COVID-19 у командах і все вирішувала спортивна складова.

Станіслав Лисак:

Мені здається, що цей чемпіонат Європи може стати одним з найцікавіших, адже немає чіткого фаворита. За золото можуть боротися: Італія, Франція, Англія, Бельгія, Португалія, Німеччина, Іспанія. У цей список я не додав Нідерланди через те, що вважаю, що команда Франка де Бура стане головним розчаруванням чемпіонату. Наразі наші суперники по групі C лише говорять про те, як без проблем вийдуть до плей-оф, проте з 2020 року нідерландці зіграли 9 матчів в офіційних турнірах, здобули 5 перемог, двічі зіграли внічию та двічі програли. А поразка від Туреччини(4:2) стала першим дзвіночком до можливих проблем збірної Нідерландів.

Андрій Твердохліб: