Чого очікувати на Євро від збірної України та хто фаворит: думка спортивних журналістів

Джерело - Чемпіон.

Уже в неділю, 13 червня, збірна України вийде на поле Арени Йогана Кройффа в стартовому матчі чемпіонату Європи групи C проти збірної Нідерландів.

Ми поставили відомим українським спортивним журналістам три питання щодо шансів синьо-жовтих, фаворитів Євро та їхніх очікувань від першості. Матеріалу зібрали багато, тому до вашої уваги перша частина.

1. Збірна України - очікування, ключові моменти, гравці (на Вашу думку), прогноз на виступ у групі та загалом.

Руслан Свірін (телеканал Київ, легенда української спортивної журналістики):

Збірна України зможе поборотися за вихід із групи. За умов позитивного результату з Нідерландами у першому матчі. Тренерський штаб зібрав найсильніших гравців. Маліновський у чудовій формі, Зінченко завдяки своїй молодості швидко забуде про прикрість у Лізі чемпіонів, вірю в динамівську ланку захисту. З нападаючими у нас менше можливостей для маневру, але я не поділяю думку щодо сумнівних якостей Беседіна, завдяки своєму бажанню цей хлопець знайде моменти для взяття воріт і складе конкуренцію Яремчуку. Воротарська позиція - за Бущаном. В жодному воротареві не можна бути впевненим, що він не пропустить. Це гра. Північна Македонія довела цю тезу, перемігши Німеччину. Вона наш найбільш небезпечний сусід по групі. Григорій Палій (телеканал Україна 24, легендарний голос українського баскетболу): Ні для кого не секрет, що під завісу сезону дуже сильно зіграли Руслан Маліновський і Олександр Зінченко - гра нашої команди залежить багато в чому від них. Із решти моментів цікаво як проявлять себе молоді гравці. Історія футболу складається таким чином, що часто-густо футболісти, які виграли молодіжний Чемпіонат світу, потім, у дорослому футболі не стають світовими зірками, а іноді навіть не дотягують до статусу просто "зірок". Нажаль, із тих хлопців, які виступали у збірній Петракова 2 роки тому в збірній Шевченка буде максимум аж 1 і провідна роль йому не дістанеться. Хоча скільки хвилин на зіграв би Денис Попов мені буде цікаво подивитися на нього на цьому рівні. З групи вийти нашій збірній абсолютно реально, я у це вірю і на це сподіваюся, далі буде чимало залежати від того чи зловить ритм команда у перших матчах, чи буде команда "котити", чи оминуть травми і чи буде "правильна хімія" у колективі.

Євген Пастухов (телеканал Еспресо ТБ):

Багато залежатиме від стартової зустрічі з Нідерландами. Від результату та й настрою команди також. Тож добре, що другий матч Україна проведе проти північних македонців. При всій повазі до них, наша збірна зобов’язана вигравати цю гру і налаштовуватись на битву проти австрійців. Так чи інакше, імовірно, що саме матч проти Австрії стане ключовим у боротьбі за плей-офф. Вважаю, що у разі виходу з групи, українська збірна і тактично і технічно достатньо кваліфікована, аби гідно протистояти топ-командам континенту. Переконаний, що Україні дуже бракує справді сильного форварда, але варіативність півзахисту дозволяє атакувати якісно. Малиновський, Зінченко, Ярмоленко здатні "робити різницю". Наша команда одна з наймолодших на ЄВРО. Для хлопців, наприклад Миколенка та Циганкова, це чудовий шанс змусити гомоніти про себе європейську пресу.

Микита Дмитрулін (Спортарена):

Від Збірної України очікую вихода з групи. Далі все залежить від жеребкування і хто потрапить до нас у пару. Враховуючи нинішні результати збірної Нідерландів - реально навіть посперечатись з хлопцями Де Бура за першу сходинку. Проти Австрії матч скоріше за все буде відбуватись, як і проти Північної Ірландії, ймовірно, що такого суперника на спаринг шукали, щоб зробити проекцію майбутнього опонента на ЄВРО. Північна Македонія - загадка. Можуть бути, як Ісландія на Євро 2016, а можуть 3 матчі з 10 пропущеними. Слабке місце нашої збірної - це лівий фланг. Конопа залишився вдома серіали дивитись, Зубков не стабільний, але не випадає, Безуса можна поставити, але я б на це не ставив. А Яремчук скоріш за все буде у центрі нападу, хоча, як опцію зіграти зліва він має. Ключові гравці - Малиновський та Зінченко у центрі поля, саме їх дії у створенні моментів будуть вирішувати долі матчів. А також Андрій Ярмоленко - це людина, яка здатна вирішувати епізоди, до того ж, з будь-яких позицій, віддати гольову передачу та забити з 30 метрів гол. Ну і звичайно Георгій Бущан, якщо він схопить хвилю, як це робив протягом сезону - то шанси наші будуть ще кращими.

Віталій Ткачук (Укрінформ):

Від збірної очікую красивого, не банального футболу. Ключовим моментом, як на мене, стане психологія і фізична готовність лідерів грати/повести колектив за собою. На мою думку, серед гравців пальму першості на себе візьмуть Зіна-Маліна і Андрій Ярмоленко. Важливу роль відіграє фактор здорового Тараса Степаненка. Мені здається, що ми вийдемо з групи, швидше за все з другого місця і, швидше за все, зможемо пройти лише перший раунд плей-офф, якщо жереб буде сприятливий. Мій прогноз: 1/4 фіналу.

2. Хто фаворит чемпіонату (може спрогнозуєте чемпіона) та чому? Хто з грандів може провалитися (причини)?

Руслан Свірін:

Фаворит чемпіонату Франція. Збалансований склад, глибока ротація, повернення Бензема до лав збірної, авторитет Дідьє Дешама в команді, де є сонм зіркових виконавців на зразок Грізмана, Мбаппе, Жиру, Дембеле. Зважте - це все нападники! У Фрвнції в заявці 8 нападників, в України - 3. Відтак французам до снаги приєднати до звання чинних чемпіонів світу титул переможців Євро. Провалитися може Німеччина. Яка з французами в одній групі. І перший матч грає саме з ними. Трикольорові можуть довести, що за 14 років роботи на чолі бундесмашини Льов вже себе вичерпав. Втім, це Євро - його дембельський акорд. Він за своїм бажанням завершить роботу у збірній, не дотягуючи до ЧС у Катарі. Цей чинник може зіграти ключову роль і Льову вдасться грюкнути дверима.

Григорій Палій:

Фаворити, як на мене, французи та португальці. Від Німеччини та Іспанії, які завжди були симпатичними мені, я особливо нічого не чекаю. В принципі для таких команд не вихід до ¼ фіналу – це завжди провал, а він зараз є реальним. Найбільш загадкова команда для мене Нідерланди. Дуже чекаю на нашу першу гру із ними, щоб зрозуміти хто і на якій планеті.

Євген Пастухов:

Головного фаворита вбачають у Франції і загалом це справедливо. За складом французи дуже потужні, зіграні та добре керовані. Адже Дешам тренує "гальських півнів" вже 9 років. Чемпіони світу виглядають дуже переконливо. Також я би відзначив збірні Англії та Бельгії. Для неймовірно обдарованого покоління бельгійців, яке вже близьке до позначки у 30 років, настав час нарешті виграти трофей. Маю сумніви в успіху Іспанії. Зараз Фурія Роха зіткнулася з Ковідом та й рішення Енріке не брати на форум гравців "Реала", зокрема Рамоса, достатньо ризиковане. Не надто впевнено виглядає Німеччина. Схоже, що Йоахім Лев навряд чи може дати щось нове своїй команді. Утім, якщо німецька машина заведеться – може проїхатись по будь-кому.

Микита Дмитрулін:

Для мене фаворити - Збірна Бельгії та Франції. У бельгійців золоте покоління, яке в принципі має щось да виграти. І якщо у 2018 їм завадила це зробити саме Франція, то зараз - шанси підопічних Мартінеса я беру вище. Збірна Франції напевно зробить все можливе, щоб до медалей чемпіонату світу додати золото Європи. Об'єктивно, у трьокольорових найкрутіший та найглибший склад серед усіх. Сподіваюсь, що німці та англійці провалять цей турнір. У Йогі Льова останній турнір на чолі маншафту, треба було йти після 2018 мундіалю, але Йоахим почухав сідницю і вирішив зганьбитись ще далі. Англійці постійно ходять у фаворитах, але враховуючи найінстенсивніший чемпіонат у Європі, незрозумілі Кубки Англії та Ліги - я думаю, що вони знову проваляться. Бо фізично - "мертві".

Віталій Ткачук:

Я щиро вболіватиму за збірну Англії(звісно, після України). Ця збірна підходить до Євро з плеядою молодих футболістів, здатних вершити долі великих матчів (Маунт, Фоден, Санчо, Решфорд, Беллінгем і ко). Провалиться збірна Німеччини, бо пан Льов списався, як тренер. Єдине, що може врятувати бундестім – це фактор повернення Мюллера, але, навряд.

3. Чого очікуєте від чемпіонату Європи (несподівані тренерсьекі рішення, нових зірок, сенсаційного переможця тощо...)?

Руслан Свірін:

На кожному маштабному футбольному чемпіонаті на кшталт ЧС і ЧЄ спалахують нові зірки. Не стане виключенням і цей футбольний форум. Якщо хорвати переможуть Англію (у чиєму успіху я теж сумніваюся через перенасиченість у її гравців матчів високого рівня) вони зможуть стрибнути високо. Антоніо Чолак зі складу картатих - для нього Євро може стати зірковим часом. Щодо тренерських новацій? Остання революція у футболі була в 1974-му, коли Нідерланди запровадили модель тотального футболу. Як вдосконалювати гру зараз - швидкості гравців вже на межі людських можливостей. Виграватимуть команди з нестандартними, креативними виконавцями у складі, на зразок Модріча у хорватів. Є гравець такого плану і у нас - Буяльський. Але він травмований, пропускає Євро, тож нема теми доя розмови. Чи зможе яскраво зіграти на Євро Малиновський? Я йому щиро бажаю!

Григорій Палій:

Новий формат Євро може відіграти свою роль, тому варіант із сенсаційним несподіваним чемпіонством є більш реальним ніж в усі попередні роки, ну і пандемійні сюрпризи теж можливі. Появи нових зірок і суперреволюційних тренерських ходів, скорше за все, ми не побачимо. У цьому сенсі Євро – 2020, навряд чи чимось потішить нас. Хоча як розгортатимуться події якщо підуть "букети" позитивних результатів.

Євген Пастухов:

Сенсаційного переможця, я думаю, не буде. Ми побачимо багато "тренерських" матчів, багато колективного футболу, де засяяти окремим зіркам буде досить непросто. Проте, я думаю, цей чемпіонат запам’ятається, як своєрідний ковток повітря після тривожного ковідної задухи. Усі зачекалися.

Микита Дмитрулін:

Очікую, що цей чемпіонат подарує українським уболівальникам новий яскравий турнір. І частіше будуть згадувати Євро 2020, аніж ЧС 2006 з Блохіним. Також, очікую, що через пандемію УЄФА обісреться зі своїм новим чудо-форматом по всій Європі, будуть скандали, зашквари, спалахи віруси та можливо дискваліфікації. Нові зірки трапляються постійно на таких турнірах, хотілось би когось з наших побачити. Сенсація буде, якщо Іспанія переможе.

Віталій Ткачук: