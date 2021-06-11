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Де дивитися онлайн чемпіонат Європи

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Де дивитися онлайн чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

З 11 червня по 11 липня в 11-ти європейських містах відбудеться чемпіонат Європи. 24 європейські збірні поборються за найпрестижніший трофей Старої Європи. Збірна України потрапила до групи C, де її суперниками будуть збірні Нідерландів, Північної Македонії і Австрії.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Прямі трансляції на території України будуть доступні на телеканалах Футбол 1/2. Матчі збірної України також покаже телеканал Україна. Трансляції відбудуться в більш ніж 200 країнах світу, як на державних телеканалах, так і на платних. Також світові провайдери пропонують різноманітні тарифні пакети.

Афганістан: Sony 

Албанія: RTSH/SuperSport 

Алжир: beIN Sports 

Американське Самоа: ESPN/Univision 

Андорра: TF1/Mediaset Spain/M6 

Англілья: ESPN 

Ангола: StarTimes/SuperSport/Canal+ Afrique 

Антигуа и Барбуда: ESPN 

Аргентина: Direct TV 

Вірменія: Armenia TV CJSC 

Аруба: ESPN/NOS/Direct TV 

Австралія: Optus 

Австрія: ORF 

Азербайджан: AzTV/Public TV Azerbaijan 

Багами: ESPN 

Бахрейн: beIN Sports 

Бангладеш: Sony 

Барбадос: ESPN 

Білорусь: Belarus TV 

Бельгія: VRT/RTBF 

Бенін: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Бермуди: ESPN 

Бутан: Sony 

Болівія: Tigo Bolivia/Direct TV 

Бонейр: Direct TV/NOS/ESPN 

Боснія и Герцеговина: Nova BH/Sportklub 

Ботсвана: Canal+ Afrique/Star Times/Supersport/

Бразилія: Globosat 

Британські Віргінські острови: ESPN 

Болгарія: BNT/Nova 

Буркіна-Фасо: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Бурунді: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Камбоджа: CTN 

Камерун: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Канада: Bell Media/TVA 

Кабо-Верде: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Кайманові острови: ESPN 

ЦАР: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Чад: beIN Sports/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Чилі: Direct TV 

Китай: CCTV/Super Sports 

Колумбія: Win Sports/Direct TV 

Коморські острови: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Конго: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Коста-Ріка: Teletica Canal 7/Repretel TV/SKY México 

Хорватія: HRT/Sportklub 

Куба: ESPN 

Кюрасао: Direct TV/NOS/ESPN 

Кіпр: CyBC 

Чехія: Česká televize 

Данія: DKDR/NENT Group Denmark 

ДР Конго: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Джибуті: beIN Sports/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Домініка: ESPN 

Доминиканская республика: Sky México 

Еквадор: Direct TV 

Єгипет: beIN Sports 

Сальвадор: Sky México 

Екваториальна Гвінея: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Еритрея: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Естония: ERR 

Ефіопія: Star Times/Supersport 

Фолклендські острови: ESPN 

Фарерські острови: NENT Group Denmark 

Фіджи: Digicel/FBC 

Фінляндія: YLE 

Франція: M6/TF1 

Французька Гвіана: Direct TV/ESPN/M6/TF1 

Французька Полинезия: Digicel/M6/TF1 

Французькі Південні і Антарктичні території: M6/TF1 

Габон: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Гамбія: Star Times/Supersport 

Грузія: GPB 

Німеччина: ARD/ZDF 

Гана: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Греція: Antenna TV 

Гренландія: NENT Group Denmark 

Гренада: ESPN 

Гваделупа: Direct TV/ESPN/M6/TF1 

Гуам: ESPN/Univision 

Гватемала: RT Guatemala/SKY México 

Гвінея: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Гвінея-Біссау: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Гайана: Direct TV/ESPN 

Гаїти: ESPN 

Гондурас: SKY México 

Гонконг: PCCW 

Угорщина: MTVA 

Ісландія: Stod 2 Sport 

Індия і Індийский субконтинент: Sony 

Індонезія: MNC/Mola TV/RCTI 

На борту літаків: IMG In-Flight UK 

Іран: beIN Sports 

Ірак: beIN Sports 

Ірландія: RTÉ 

Ізраїль: Charlton 

Італія: RAI/Sky Italia 

Кот-д'Івуар: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Ямайка: ESPN 

Японія: WOWOW 

Йорданія: beIN Sports 

Казахстан: Saran 

Кенія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique/KTN 

Кирибати: Digicel 

Косово: RTK/DigitAlb 

Кувейт: beIN Sports 

Киргизстан: Saran 

Латвія: T3 Sport Latvia 

Ліван: beIN Sports 

Лесото: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Ліберія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Лівія: beIN Sports 

Литва: LNK 

Макао: TDM  

Мадагаскар: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Малаві: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Малайзія і Бруней: RTM Malaysia/Astro Sports Malaysia 

Мальдіви: Sony 

Малі: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Мальта: PBS 

Північні Марианські острови: ESPN/Univision 

Мартиника: M6/TF1/ESPN/Direct TV 

Мавританія: beIN Sports/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Маврікій: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Майотта: Canal+ Afrique/Star Times/M6/TF1 

Мексика: SKY México 

Мідвей: ESPN/Univision 

Молдова: GMG 

Монако: M6/TF1 

Монголія: Unitel 

Черногорія: Sportklub 

Монсеррат: ESPN 

Марокко: beIN Sports 

Мозамбік: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Намібія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Науру: Digicel 

Непал: Sony 

Нідерланди: NOS 

Невіс: ESPN 

Нова Каледонія: M6/TF1 

Нова Зеландія: Sky New Zealand 

Нікарагуа: SKY México 

Нігер: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Нігерія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Ниуе: Digicel 

Північна Македония: Sportklub 

Норвегія: NRK/TV2 

Оман: beIN Sports 

Пакистан: Sony 

Палестина (Сектор Газу и Західний берег): beIN Sports 

Панама: SKY México 

Папуа - Новая Гвинея: Digicel 

Парагвай: Tigo Paraguay/Direct TV 

Перу: Direct TV 

Польща: TVP 

Португалія: Sport TV Portugal 

Пуерто-Ріко: ESPN/Univision 

Катар: beIN Sports 

Реюньон: Star Times/M6/TF1/Canal+ Afrique 

Румунія: ProTV 

Росія: Channel One/Match TV/RTR 

Руанда: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Саба: ESPN/Direct TV/NOS 

Сан-Марино: RAI/Sky Italia 

Сан-Томе и Принсипи: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Саудівська Аравія: beIN Sports 

Сенегал: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Сербія: Nova S/Sportklub 

Сейшели: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Сьєрра-Леоне: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Словаччина: RTV Slovakia 

Словенія: Sport TV/Sportklub 

Соломонові Острови: Digicel 

Сомалі: BeIN Sports/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

ПАР: Supersport 

Південний Судан: beIN Sports/Supersport/Star Times 

Іспанія: Mediaset Spain 

Шри-Ланка: Sony 

Сен-Бартелемі: ESPN/Direct TV/M6/TF1 

Сент-Кристофер: ESPN 

Синт-Естатіус: ESPN/Direct TV/NOS 

Острова Святої Єлени и Вознесіння: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Сент-Кітс: ESPN 

Сент-Люсія: ESPN 

Сен-Мартен: ESPN/Direct TV/NOS/M6/TF1 

Сен-П'єр і Мікелон: ESPN/Direct TV/M6/TF1 

Сент-Вісент и Гренадіни: ESPN 

Тропична Африка: Star Times 

Судан: beIN Sports/Star Times/Supersport 

Суринам: ESPN/Direct TV/Canal+ Afrique 

Есватіні: Canal+ Afrique/Star Times/Supersport 

Швеція: SVT/TV4 

Швейцарія: SRG 

Сирія: beIN Sports 

Таїти: Digicel 

Тайвань/Китайский Тайбей: Eleven Sports 

Таджикістан: Saran 

Танзанія: Azam Media Ltd/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Східний Тимор: ETO 

Того: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Токелау: Digicel 

Тонга: Digicel 

Тортола: ESPN 

Трінідад и Тобаго: ESPN 

Туніс: beIN Sports 

Туреччина: TRT 

Туркменістан: Saran 

Острови Теркс і Кайкос: ESPN 

Тувалу: Digicel 

Уганда: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Україна: Media Group Ukraine 

ОАЕ: beIN Sports 

Велика Британія: BBC/ITV 

США: ESPN/Univision 

Уругвай: Direct TV 

Американські Віргінскі острови: ESPN/Univision 

Узбекістан: Saran 

Вануату: Digicel 

Ватикан: RAI/Sky Italia 

Венесуела: Direct TV 

Вьєтнам: VTV Vietnam 

Волліс і Футуна: M6/TF1 

Західна Сахара: beIN Sports 

Йемен: beIN Sports 

Замбія: Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

Зімбабве: ZBC/Star Times/Supersport/Canal+ Afrique 

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