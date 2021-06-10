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Російський депутат: Форма України? Тільки ми з глузду з'їхали через це

Сьогодні 21:56 287 0
Лебедєв - про форму збірної України на Євро-2020
Російський депутат: Форма України? Тільки ми з глузду з'їхали через це
#Євро-2020

Джерело - Sport24.ru.

Депутат Держдуми Російської федерації Ігор Лебедєв не поділяє ажіотажу навколо форми збірної України на Євро-2020:

Про це заявив сам депутат.

"Ну і що? Це гасло проти Росії хіба? Там не написано нічого образливого для нашої країни. Чого ми причепилися до цієї форми? Жодна країна в світі не звертає на неї уваги, тільки ми з розуму вже зійшли. П'ятий день обговорюємо це гівно.

УЄФА дозволила, УЄФА заборонила - це її справа, ми тут ні при чому. Так, РФС направила туди свій запит, і, можливо, тому пішла така реакція, а може, не через це. Збірна Росії через два дні грає свій перший матч, давайте на це звертати увагу.

А на форму української збірної наплювати, що зображено. Нехай хоч всю Європу разом з Америкою і Аляскою собі намалюють. Повірте, ніхто на це уваги не зверне. Ми самі себе переконуємо в важливості цієї теми", - зазначив Лебедєв.

Раніше УЄФА заборонив Україні розміщувати на формі гасло Героям слава.

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