Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Джерело - Чемпіон.
11 червня у Європі розпочнеться континентальна першість з футболу - Євро-2020. Уперше в історії турніру матчі чемпіонату Європи приймуть 11 міст. Жеребкування було проведено таким чином, що господарі Євро зіграють свої ігри вдома. Фінал відбудеться 11 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні.
На груповій стадії 24 національні збірні поділені на 6 груп визначать учасників 1/8 фіналу - команди, які посядуть перші два місця в своїй групі та 4 найкращі команди, які завершать груповий етап третіми. Збірна України потрапила до квартету C, де нашими суперниками є Австрія, Північна Македонія та Нідерланди.
Група А
Група B
Група C
Група D
Група Е
Група F
Розклад
Груповий етап
11 червня, п'ятниця
22:00. Туреччина - Італія
12 червня, субота
16:00. Вельс - Швейцарія
19:00. Данія - Фінляндія
22:00. Бельгія - Росія
13 червня, неділя
16:00. Англія - Хорватія
19:00. Австрія - Північна Македонія
22:00. Нідерланди - Україна
14 червня, понеділок
16:00. Шотландія - Чехія
19:00. Польща - Словаччина
22:00. Іспанія - Швеція
16 червня, середа
16:00. Фінляндія - Словаччина
19:00. Туреччина - Вельс
22:00. Італія - Швейцарія
17 червня, четвер
16:00. Україна - Північна Македонія
19:00. Данія - Бельгія
22:00. Нідерланди - Австрія
18 червня, п'ятниця
16:00. Швеція - Словаччина
19:00. Хорватія - Чехія
22:00. Англія - Шотландія
19 червня, субота
16:00. Угорщина - Франція
19:00. Португалія - Німеччина
22:00. Іспанія - Польща
20 червня, неділя
19:00. Італія - Вельс
19:00. Швейцарія - Туреччина
21 червня, понеділок
19:00. Україна - Австрія
19:00. Північна Македонія - Нідерланди
22:00. Фінляндія - Бельгія
22:00. Росія - Данія
22 червня, вівторок
22:00. Чехія - Англія
22:00. Хорватія - Шотландія
23 червня, середа
19:00. Швеція - Польща
19:00. Словаччина - Іспанія
22:00. Німеччина - Угорщина
22:00. Португалія - Франція
1/8 фіналу
26 червня, субота
19:00. А2 - B2
22:00. A1 - C2
27 червня, неділя
19:00. C1 - D3/E3 або F3
22:00. B1 - A3/D3/E3 або F3
28 червня, понеділок
19:00. D2 - E2
22:00. F1 - F3/B3 або C3
29 червня, вівторок
19:00. D1 - F2
22:00. E1 - A3/B3/C3 або D3