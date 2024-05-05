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28.04.2024 07:21 937

Гвоздик: Top Rank, схоже, намагається показати підтримку Ломаченком своєї країни

Сьогодні 12:32 140 0
Гвоздик: Top Rank, схоже, намагається показати підтримку Ломаченком своєї країни
#Василь Ломаченко, #Олександр Гвоздик

Джерело - The Sunday Long Read.

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик вважає, що Top Rank намагається зробити, щоб виглядало ніби ексчемпіон у трьох дивізіонах Василя Ломаченка займає правильну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив Олександр в інтерв'ю The Sunday Long Read.

"Якщо хтось спробує виставити його українським героєм, скажіть піти поговорити з українськими тренерами, бійцями, і вони дадуть вам протилежну думку. Ймовірно, це те, що Top Rank намагається зробити, щоб виглядало так, ніби він підтримує свою країну.

Сьогодні ми маємо цього виродка (Путіна), який вбиває і намагається зруйнувати мою країну. З того часу, як почалася ця війна, сталися ще більш серйозні бомбардування. Люди під завалами. Люди з кров’ю, з відірваними кінцівками. Я цього не підтримую. Через це багато людей його більше не люблять", — сказав Гвоздик.

Ломаченко та Камбосос боксуватимуть у Перті (Австралія) на RAC Arena, у неділю, 12 травня. Орієнтовний час —  8:00 за київським часом.

Наразі жоден український телеканал та медіасервіс не анонсував пряму трансляцію чемпіонського бою. Медіасервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором промоутерської компанії Top Rank, яку представляє Ломаченко, ще на початку повномасштабного відмовилась від показу боїв представника Білгород-Дністровського через сумнівну репутацію боксера.

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