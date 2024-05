Стали відомі оцінки суддів бою Альварес - Мунгуя

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) переміг Хайме Мунгуї (43-1, 34 КО) з рахунком 117–110, 116–111, 115–112.

Про оцінки суддів опублікував журналіст The Ring Майк Коппінгер.

Jaime Munguia won three rounds unanimously in his loss to Canelo Alvarez: the first, third and ninth. #CaneloMunguia pic.twitter.com/PldIzrLUHu