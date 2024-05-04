Камбосос: Готовий до війни з Ломаченком

Джерело - Чемпіон.

Австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) очікує запеклого протистояння проти українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це він повідомив у Twitter.

"8 днів. Попереду справжня битва. До війни готовий. Уперед", - написав Камбосос.

8 days 😤🇬🇷🇦🇺 A true battle ahead! War ready ⚔️ let’s go 🔥 pic.twitter.com/MFxhUZsTcB — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) May 4, 2024

Бій Камбососа з Ломаченком за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Джордж у липні 2023 року рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза. Водночас Василь у травні 2023-го поступився Девіну Хейні.