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28.04.2024 07:21 904

Камбосос: Готовий до війни з Ломаченком

Сьогодні 12:37 76 0
Камбосос: Готовий до війни з Ломаченком
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) очікує запеклого протистояння проти українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це він повідомив у Twitter.

"8 днів. Попереду справжня битва. До війни готовий. Уперед", - написав Камбосос.

Бій Камбососа з Ломаченком за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Джордж у липні 2023 року  рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза. Водночас Василь у травні 2023-го поступився Девіну Хейні.

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