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Стали відомі результати зважування Канело та Мунгуї

Вчора 23:55 65 0
Стали відомі результати зважування Канело та Мунгуї
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - FightHubTV.

Сауль «Канело» Альварес (60-2-2, 39 КО) та Хайме Мунгуя (43-0, 34 КО) пройшли процедуру зважування напередодні очного бою за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. 

Мунгуя виявився трохи важчим за Канело — 75,93 кілограма проти 75,66 кг. 

Відео

Бій між мексиканцями відбудеться 4 травня в Лас-Вегасі. На фінальній пресконференції між Альваресом та Оскаром Де Ла Хойєю виникла словесна сутичка, після якої Едді Гірн заявив, що не здивувався б, якби Канело побив промоутера суперника прямо на зважуванні. Втім, конфронтацій між ними більше не виникало. 

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