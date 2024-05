Канело і Мунгуя провели фінальне зважування та битву поглядів

Сауль «Канело» Альварес (60-2-2, 39 КО) та Хайме Мунгуя (43-0, 34 КО) пройшли процедуру зважування напередодні очного бою за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.

Мунгуя виявився трохи важчим за Канело — 75,93 кілограма проти 75,66 кг.

