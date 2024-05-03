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28.04.2024 07:21 885

Канело і Мунгуя провели фінальне зважування та битву поглядів

Вчора 23:55 183 0
Канело і Мунгуя провели фінальне зважування та битву поглядів
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - FightHubTV.

Сауль «Канело» Альварес (60-2-2, 39 КО) та Хайме Мунгуя (43-0, 34 КО) пройшли процедуру зважування напередодні очного бою за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. 

Мунгуя виявився трохи важчим за Канело — 75,93 кілограма проти 75,66 кг. 

Відео

Бій між мексиканцями відбудеться 4 травня в Лас-Вегасі. На фінальній пресконференції між Альваресом та Оскаром Де Ла Хойєю виникла словесна сутичка, після якої Едді Гірн заявив, що не здивувався б, якби Канело побив промоутера суперника прямо на зважуванні. Втім, конфронтацій між ними більше не виникало. 

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